Google меняет правила рекламы блокчейн-игр с NFT, хакер украл $24 млн: что нового на крипторынке

Ark Invest и VanEck подали заявки на регистрацию спотовых ETF на базе Ethereum

Биржа Cboe подала заявки на регистрацию спотовых Ethereum-ETF от компаний Ark Invest/21Shares и VanEck по форме 19b-4. Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт уверен, что первые биржевые продукты из этой категории будут одобрены до конца мая 2024 года.

VanEck подала заявку на регистрацию спотового Ethereum-ETF еще в 2021 году. Ark Inest/21Shares зарегистрировали заявление по форме S-1 6 сентября 2023 года.

После этого обе компании повторно направили бумаги в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) через Cboe, но уже по формуляру 19b-4.

Сейффарт считает, что это запустит «официальный отсчет» к регистрации данных биржевых продуктов. Аналитик даже назвал дэдлайн — 23 мая 2024 года.

Форма 19b-4 фактически является просьбой об изменении текущих правил регулятора. В то же время S-1 только уведомляет его о намерении разместить новый инвестиционный продукт. Об этом пишет Cointelegraph.

Пользователь потерял $24 миллиона через фишинговую атаку

В четверг, 7 сентября, пользователь подвергся фишинговой атаке, в результате которой потерял 9579 stETH ($15,6 млн) и 4850 rETH ($8,5 млн). Об этом сообщает Scam Sniffer.

Жертва предоставила мошеннику одобрение через подписание транзакции «increaseAllowance». Злоумышленник уже конвертировал украденные средства в ETH и DAI и перевел их на несколько адресов.

Пострадавший адрес имеет большой опыт торговли и является крупным маркетмейкером.

Тайвань введет ограничения для иностранных криптобирж — СМИ

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) введет ограничения на работу в юрисдикции не получивших регистрацию зарубежных криптовалютных бирж. Об этом сообщают местные СМИ.

Ведомство разработало 10 руководящих принципов для деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

FSC опубликует документ до конца месяца, затем отраслевые ассоциации и организации сформулируют нормы саморегулирования.

Предполагается, что в дальнейшем они будут корректироваться и совершенствования на основе локального опыта и международных практик.

В числе требований к VASP Комиссия указала на необходимость:

должного раскрытия информации об эмитированных виртуальных активах;

разработки механизмов проверки листинга и удаления из него;

раздельного хранения корпоративных и клиентских средств;

повышения прозрачности транзакций и обеспечения справедливых рыночных сделок;

имплементации правил защиты клиентов;

внедрения систем безопасности для управления горячими и холодными кошельками.

FSC также упомянула в документе механизмы внутреннего контроля и требования к борьбе с отмыванием денег.

Одним из предложенных Комиссией пунктов стал запрет зарубежным криптовалютным платформам вести бизнес на Тайване без соответствующей регистрации в соответствии с Законом об отмывании денег.

Пока этот нормативных акт является единственным регуляторным документом для индустрии.

Google изменит правила рекламы блокчейн-игр с использованием NFT

С 15 сентября 2023 года интернет-гигант Google разрешит рекламодателям продвигать через свои сервисы продукты и услуги для NFT-игр, если они не связаны с гемблингом.

Компания позволит рекламировать гейминговые блокчейн-приложения, в которых пользователям предоставляется возможность покупать внутриигровые предметы в виде невзаимозаменяемых токенов.

Под запретом для продвижения останутся игры, которые дают возможность делать ставки в/на NFT для выигрыша чего-либо с реальной стоимостью, получения криптовалюты и других вознаграждений.

Google также не разрешает рекламу азартных игр вроде онлайн-казино или любую их имитацию с использованием невзаимозаменяемых токенов.

Учетные записи нарушителей будут заблокированы в течение семи дней после предупреждения.