Нацбанк обновил требования к страховым посредникам

Национальный банк вводит обновленные требования по регистрации и деятельности страховых посредников. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Процесс обновления регулирования будет проходить в два этапа.

На первом этапе — с 1 января 2024 года — вступит в силу Положение о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условия осуществления посреднической деятельности в сфере страхования, обновленное в соответствии с требованиями заключительных положений нового Закона Украины «О страховании», который будет введен в действие с 1 января 2024;

На втором этапе — с 1 января 2025 года — предусмотрено концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования в соответствии с требованиями Директивы 2016/97/ЕС Европейского парламента и Совета Е С от 20 января 2016 г. о реализации страховых продуктов.

Среди ключевых новаций — введение регулирования, регистрации и повышения требований к квалификации и обучение всех категорий страховых посредников, в том числе страховых агентов и работников страховки, реализующих страховые продукты.

Обновленное в пределах первого этапа Положение предусматривает:

уточнение перечня страховых посредников, на которые будут распространяться требования акта, в частности включение в категорию страховых агентов физических лиц-предпринимателей;

расширение возможностей представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховых) премий головному офису брокера-нерезидента;

право исключать из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров лиц, связанных со страной-агрессором;

установление фиксированных сроков представления брокерами в Национальный банк опросника (до 30 октября 2023) и обязательства о приведении деятельности в соответствие с требованиями Положения (до 31 декабря 2023).

«Требования по осуществлению посреднической деятельности брокерами-нерезидентами по заявительному принципу согласно обновленному Положению остались неизменными», — отметил НБУ.

Постановление правления Нацбанка от 5 сентября 2023 № 109 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам регистрации страховых и перестраховых брокеров и условий осуществления посреднической деятельности в сфере страхования» вступает в силу с 8 сентября 2023, обновленое Положение — с 1 января 2024 года.