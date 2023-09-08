Нацбанк обновил требования к страховым посредникам

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2023, 9:29 Читати українською

Нацбанк обновил требования к страховым посредникам

Национальный банк вводит обновленные требования по регистрации и деятельности страховых посредников. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк вводит обновленные требования по регистрации и деятельности страховых посредников.
Фото: bank.gov.ua

Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Процесс обновления регулирования будет проходить в два этапа.

На первом этапе — с 1 января 2024 года — вступит в силу Положение о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условия осуществления посреднической деятельности в сфере страхования, обновленное в соответствии с требованиями заключительных положений нового Закона Украины «О страховании», который будет введен в действие с 1 января 2024;

На втором этапе — с 1 января 2025 года — предусмотрено концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования в соответствии с требованиями Директивы 2016/97/ЕС Европейского парламента и Совета Е С от 20 января 2016 г. о реализации страховых продуктов.

Среди ключевых новаций — введение регулирования, регистрации и повышения требований к квалификации и обучение всех категорий страховых посредников, в том числе страховых агентов и работников страховки, реализующих страховые продукты.

Обновленное в пределах первого этапа Положение предусматривает:

  • уточнение перечня страховых посредников, на которые будут распространяться требования акта, в частности включение в категорию страховых агентов физических лиц-предпринимателей;
  • расширение возможностей представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховых) премий головному офису брокера-нерезидента;
  • право исключать из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров лиц, связанных со страной-агрессором;
  • установление фиксированных сроков представления брокерами в Национальный банк опросника (до 30 октября 2023) и обязательства о приведении деятельности в соответствие с требованиями Положения (до 31 декабря 2023).

«Требования по осуществлению посреднической деятельности брокерами-нерезидентами по заявительному принципу согласно обновленному Положению остались неизменными», — отметил НБУ.

Постановление правления Нацбанка от 5 сентября 2023 № 109 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам регистрации страховых и перестраховых брокеров и условий осуществления посреднической деятельности в сфере страхования» вступает в силу с 8 сентября 2023, обновленое Положение — с 1 января 2024 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами