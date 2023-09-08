МВФ и СФС представили рекомендации о регулировании криптоактивов

Международный валютный фонд (МВФ) и Совет по финансовой стабильности (СФС) опубликовали рекомендации, направленные на регулирование цифровых активов.

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Инициатива направлена на объединение стандартов и различных позиций для помощи разным юрисдикциям по смягчению рисков, вытекающих из связанной с криптовалютами деятельности.

В отчете говорится о рисках для финансовой стабильности в случае волатильности стейблкоинов.

В отношении DeFi-протоколов авторы напомнили, что они «по функциям существенно не отличаются от TradFi».

Упомянутые платформы способны усилить риски и уязвимости традиционных систем — несоответствие ликвидности и сроков погашения, операционную хрупкость, взаимосвязанность и чрезмерный леверидж.

«Заявления о децентрализации зачастую не выдерживают критики. В настоящее время DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные или легко поддающиеся манипулированию структуры управления, которые могут подвергать пользователей рискам», — говорится в документе.

В отчете также упоминается позиция МВФ о целесообразности регулирования, а не запрета сектора цифровых активов. Приводится рекомендация органам власти сосредоточиться на решении вопросов, определяющих запрос со стороны потребителей на новые формы оплаты.

Дорожная карта внедрения

Документ включает запланированную и текущую работу, связанную с внедрением основ политики в области криптоактивов, которые в совокупности направлены на: