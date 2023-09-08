За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 267 540 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 сентября: 640 российских оккупантов, 23 танка и 29 БПЛА
► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах
Потери врага
- личного состава — около 267540 (+640) человек,
- танков — 4529 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 8726 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 5753 (+31) ед,
- РСЗО — 754 (+1) ед,
- средства ПВО — 507 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4570 (+29),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли/катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8264 (+47) ед,
- специальная техника — 860 (+1).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии