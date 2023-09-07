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7 сентября 2023, 19:17 Читати українською

Увеличение налогов в госбюджете-2024 не предусмотрено — Марченко

Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

Проект государственного бюджета на 2024 год не будет сопровождаться проектом закона о внесении налоговых изменений по увеличению доходов.
Фото: pixabay.com

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«Мы не собираемся вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна во время войны», — отметил министр.

Марченко подтвердил, что в отношении налога на доходы физических лиц Минфин собирается перераспределить «военный» НДФЛ (по выплатам в секторе обороны — военных и правоохранителей), который сейчас направляется в местные бюджеты. И направить его в общий фонд государственного бюджета в сектор безопасности и обороны.

«То есть те излишки средств, которые сейчас формируются в части военного НДФЛ, которые оседают на счетах местных бюджетов, должны работать на сектор безопасности и обороны», — пояснил он.

Марченко также отметил, что по этому вопросу продолжается дискуссия.

Напомним

Новый министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украине до конца года не хватает 250 млрд грн на денежное довольствие военных.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
7 сентября 2023, 20:14
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Тут ще в 23-му не вистачає, а він про 24-й торочить.
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