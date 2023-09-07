К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 7 сентября
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Закрытие 7 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,24/39,62
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39,10/39,49
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14/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−38,03 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,07, евро — 40,80−41,04 грн.
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Источник: Минфин
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