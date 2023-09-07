Курс валют на вечер 7 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 7 сентября Закрытие 7 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,24/39,62 39,10/39,49 14/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−38,03 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,07, евро — 40,80−41,04 грн.

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