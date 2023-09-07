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7 сентября 2023, 18:24 Читати українською

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стекла

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group. Компания продолжает вести бизнес с рф и остается крупнейшим в россии экспортером в своей отрасли. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group.
Фото: sisecam.com.tr

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Основными сферами деятельности компании есть стекольное и химическое производство. Она занимает второе место в мире по объему производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

Отмечается, что доход компании Şişecam за 2022 г. увеличился до $3,6 млрд, чистая прибыль увеличилась до $740 млн.

С начала российской агрессии, в 2014 году, Sisecam Flat Glass производит производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в россии на ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан. Там производятся и «Шахеды», которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В россии консолидированные объемы производства листового стекла, стеклотары и посуды из стекла компании Şişecam превышают 1,5 млн тонн в год, а общие объемы инвестиций превышают $1,25 млрд. Компания обеспечивает рабочие места для 3 414 работников на своих заводах в россии, создавая рабочие места и поддерживая экономику государства-террориста.

В частности, дочерние компании Şişecam Group, производящие листовое стекло, посуду из стекла и стеклянной тары, за 2022 год уплатили налогов в рф более чем на $11,2 млн.

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В НАПК отметили, что учитывая, что ведение войны очень дорого обходится россии, а замороженные активы и внедренные санкции продолжают давить на экономику агрессора, россия очень рассчитывает на получение дополнительных средств для своего бюджета, в частности благодаря уплате налогов такими компаниями.

«Следует также упомянуть, что российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властью в мобилизационной кампании, например, передавая личные данные работников военкомату. Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власти не обращались к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в россии, тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов», — заявили в НАПК.

В агентстве также отметили, что никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании так и не было.

Источник: Минфин
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