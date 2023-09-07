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7 сентября 2023, 17:00 Читати українською

Забастовки актёров и сценаристов могут стоить Warner Bros. $500 миллионов

Американский развлекательный гигант Warner Bros. Discovery прогнозирует, что до конца текущего года его потери из-за забастовки актеров и сценаристов, которая по-прежнему не завершилась, могут составить порядка $500 миллионов. Эти данные также указывают аналитики компании LBLV.

В начале сентября WBD заявила, что в связи с забастовками она прогнозирует падение скорректированной EBITDA за 2023-й до $10,5−11 миллиардов. Оценочный размер убытков из-за протестных акций и временной остановки работы над некоторыми проектами составляет $300−500 миллионов.

В то же время, WBD заявила, что увеличила прогноз по свободному денежному потоку (FCF) и сейчас ждет, что в текущем году этот показатель составит по меньшей мере $5 миллиардов. По словам представителей индустрии кино, в июле-сентябре 2023-го FCF перевалил за $1,7 миллиарда благодаря успеху картины «Барби» и ряду дополнительных факторов, возникших на фоне забастовок.

Протестные выступления актеров и сценаристов стартовали довольно давно. Сценаристы начали бастовать еще 2 мая, а актеры присоединились к ним 14 июля. Все они выдвигают общие требования: увеличение зарплат и изменение контрактов с оглядкой на развитие стриминг-платформ и массовое распространение цифровых релизов.

До настоящего времени представители гильдий и Альянс продюсеров кино и телевидения, который представляет крупнейшие американские киностудии, не сумели договориться относительно обновленных трудовых договоров сроком на 3 года. Профсоюзные организации, отмечают эксперты LBLV, выступают от лица более 170 тысяч входящих в них людей. Прошлая подобная забастовка, объединившая представителей двух гильдий, проходила еще в 1960-м.

В прошлом был опубликован аналитический отчет, согласно которому киностудии из Голливуда еженедельно теряют по меньшей мере $600 тысяч на каждом большом проекте, замороженном в связи с забастовками. Столь серьезные потери связаны с тем, что студиям приходится поддерживать площадки для съемок в полной готовности все время, пока идут протесты.

Источник: Минфин
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