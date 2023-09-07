В августе украинский автопарк пополнили 3841 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу 2022 года рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза. Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на электромобили в Украине за год вырос в 2,6 раза. Самые популярные модели
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По сравнению с июлем 2023 года спрос на электрокары вырос на 11%.
Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые авто — 3764 шт.
- новых — 684 шт.,
- б/у — 3080 шт.
Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 автомобиля.
Самые популярные авто
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в августе 2023 года:
- Volkswagen ID.4 — 275 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 58 ед.;
- Audi Q8 e-tron — 40 ед.;
- Toyota BZ4X — 39 ед.;
- Honda E — 34 ед.
ТОП-5 августа впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 505 ед.;
- Volkswagen e-Golf — 422 ед.;
- Tesla Model 3 — 361 ед.;
- Tesla Model Y — 218 ед.;
- Renault Zoe — 183 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: Минфин
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