Спрос на электромобили в Украине за год вырос в 2,6 раза. Самые популярные модели

В августе украинский автопарк пополнили 3841 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу 2022 года рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза. Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июлем 2023 года спрос на электрокары вырос на 11%.

Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые авто — 3764 шт.

новых — 684 шт.,

б/у — 3080 шт.

Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 автомобиля.

Самые популярные авто

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в августе 2023 года:

Volkswagen ID.4 — 275 ед.; Volkswagen ID.6 — 58 ед.; Audi Q8 e-tron — 40 ед.; Toyota BZ4X — 39 ед.; Honda E — 34 ед.

ТОП-5 августа впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 505 ед.; Volkswagen e-Golf — 422 ед.; Tesla Model 3 — 361 ед.; Tesla Model Y — 218 ед.; Renault Zoe — 183 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.