Нацбанк ужесточил требования по финмониторингу для банков

Национальный банк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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С сегодняшнего дня, 7 сентября, для банков действуют новые требования по осуществлению финансового мониторинга:

Установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов — физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.

Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», — говорится в сообщении НБУ.