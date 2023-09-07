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7 сентября 2023, 15:05 Читати українською

Нацбанк ужесточил требования по финмониторингу для банков

Национальный банк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга.
Фото: bank.gov.ua

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С сегодняшнего дня, 7 сентября, для банков действуют новые требования по осуществлению финансового мониторинга:

  • Установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов — физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.
  • Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», — говорится в сообщении НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SamBB
SamBB
7 сентября 2023, 16:32
#
Хто може пояснити що таке «максимальна сума фінансових операцій, яка заявлена клієнтом»?
Це середній дохід в грн за 1 місяць?
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