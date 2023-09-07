В августе 2023 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на $1,749 млрд (в эквиваленте) и купили на $1,898 млрд. Чистая покупка валюты составила $148,5 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Население Украины скупило рекордное количество наличной валюты за месяц
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Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали, хотя в предыдущие два месяца украинцы продавали больше валюты, чем покупали.
Всего с начала 2023 года украинцы продали $11,874 млрд и купили на $13,835 млрд. Чистая покупка валюты — $1,961 млрд.
Также отмечается, что украинцы увеличили покупку наличной иностранной валюты до $1,67 млрд, а продажи — до $1,49 млрд. Это самые большие показатели за последний год.
В то же время, физлица резко увеличили покупку безналичной валюты до $228,31 млн, хотя в предыдущие два месяца этот показатель составил около $82−83 млн. Продажа безналичной валюты в августе уменьшилась до $260,57 млн.
Комментарии - 4
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Точно порозумнішали?)) Чи просто стали вашими братами і сестрами по розуму?))
А якщо купували доллари в перші пів року війни, то в + в порівнянні навіть з такою аналітикою і нерви хоч в цьому питанні не псувались.
І людям нове житло на вторинці також за гривні купувати з розтерменуванням поки всі ці вклади позавершуються?
Аналітик заднім розумом, підкажіть — який курс буде через 3 місяці?