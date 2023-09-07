Население Украины скупило рекордное количество наличной валюты за месяц

В августе 2023 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на $1,749 млрд (в эквиваленте) и купили на $1,898 млрд. Чистая покупка валюты составила $148,5 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали, хотя в предыдущие два месяца украинцы продавали больше валюты, чем покупали.

Всего с начала 2023 года украинцы продали $11,874 млрд и купили на $13,835 млрд. Чистая покупка валюты — $1,961 млрд.

Также отмечается, что украинцы увеличили покупку наличной иностранной валюты до $1,67 млрд, а продажи — до $1,49 млрд. Это самые большие показатели за последний год.

В то же время, физлица резко увеличили покупку безналичной валюты до $228,31 млн, хотя в предыдущие два месяца этот показатель составил около $82−83 млн. Продажа безналичной валюты в августе уменьшилась до $260,57 млн.