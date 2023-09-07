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7 сентября 2023, 14:36 Читати українською

Население Украины скупило рекордное количество наличной валюты за месяц

В августе 2023 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на $1,749 млрд (в эквиваленте) и купили на $1,898 млрд. Чистая покупка валюты составила $148,5 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В августе 2023 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на $1,749 млрд (в эквиваленте) и купили на $1,898 млрд.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали, хотя в предыдущие два месяца украинцы продавали больше валюты, чем покупали.

Всего с начала 2023 года украинцы продали $11,874 млрд и купили на $13,835 млрд. Чистая покупка валюты — $1,961 млрд.

Также отмечается, что украинцы увеличили покупку наличной иностранной валюты до $1,67 млрд, а продажи — до $1,49 млрд. Это самые большие показатели за последний год.

В то же время, физлица резко увеличили покупку безналичной валюты до $228,31 млн, хотя в предыдущие два месяца этот показатель составил около $82−83 млн. Продажа безналичной валюты в августе уменьшилась до $260,57 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Kharakternyk
Kharakternyk
7 сентября 2023, 14:39
#
Порозумнішали.
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Alex2006
Alex2006
7 сентября 2023, 15:06
#
Навпаки ж. Усі, хто купував долари під час війни, у мінусі на 10%:
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Точно порозумнішали?)) Чи просто стали вашими братами і сестрами по розуму?))
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0
Lamo
Lamo
7 сентября 2023, 16:45
#
Якщо взяти середню ставку по всім банкам, особливо в перші місяці війни — мабуть не така слащава «аналітика» вийде.
А якщо купували доллари в перші пів року війни, то в + в порівнянні навіть з такою аналітикою і нерви хоч в цьому питанні не псувались.
І людям нове житло на вторинці також за гривні купувати з розтерменуванням поки всі ці вклади позавершуються?
Аналітик заднім розумом, підкажіть — який курс буде через 3 місяці?
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Kaleso
Kaleso
7 сентября 2023, 14:58
#
І це тіпа причина що млрд прострали на курс з валютних резервів?)))
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