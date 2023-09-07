Рынки снижаются на фоне падения акций Apple и торговых данных из Китая: что нужно знать утром

Американские индексы США снизились в среду

S&P 500 потерял 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%.

Основные индексы Уолл-Стрит в среду завершились в минусе из-за падения акций Apple (-3,6%), а также на фоне опасений по поводу влияния высоких цен на нефть на инфляцию.

Вчерашнее падение акций Apple связано с тем, что власти Китая ввели запрет чиновникам пользоваться iPhone.

Рынки Азии снижаются вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,2%, южнокорейский Kospi сократился на 0,6%, сингапурский STI потерял на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,6% и 1% соответственно.

Все из-за распродажи на Уолл-Стрит и слабых торговых данных из Китая и Австралии.

Кроме этого, участники рынка обеспокоены тем, что на фоне сохраняющейся высокой инфляции Федеральная резервная система США может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Экспорт Китая падает четвертый месяц подряд

По данным Главного таможенного управления страны, в августе экспорт из Китая снизился на 8,8%, а импорт сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем эксперты ожидали, что августовские торговые показатели Китая будут еще хуже. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение китайского экспорта и импорта в августе на 9,2% и 9% соответственно.

Новые данные отражают продолжающийся слабый спрос в Китае и за рубежом, считают аналитики.

Кроме этого, многие крупные транснациональные корпорации начали беспокоиться по поводу зависимости своих цепочек поставок от Китая, поскольку геополитическая напряженность и торговые споры между Пекином и Вашингтоном в последние годы серьезно возросли.

Тем не менее торговые данные, опубликованные в четверг, которые оказались лучше ожиданий, стали признаком того, что падение китайского экспорта и импорта, возможно, достигло дна, считают эксперты.