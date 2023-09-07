Капитализация FDUSD за месяц выросла на 51%, Solana теряет пользователей: что нового на крипторынке

Coinbase запустила сервис криптокредитования для институционалов

Криптовалютная биржа Coinbase создала ориентированный на институциональных инвесторов криптолендинговый сервис. Для этих целей криптобиржа собрала $57 млн. Об этом свидетельствует отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Проинформированные источники сообщили CoinDesk, что для получения ссуды пользователям необходимо предоставить обеспечение, превышающее привлеченную сумму.

Новый сервис отличается от свернутой в 2021 году программы Lend, которая предназначалась для розничных пользователей. Подобная категория инвесторов также могла одалживать под залог биткоина в сервисе Borrow, который платформа остановила в мае 2023 года.

По данным Bloomberg, платформа заполнит освободившуюся нишу после ухода Celsius Network, BlockFi и Genesis Global.

Капитализация стейблкоина FDUSD за месяц выросла на 51%

За последние 30 дней капитализация стейблкоина First Digital USD (FDUSD) увеличилась на 51,4%. Показатель достиг $393,7 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Для сравнения:

капитализация Tether (USDT) за последний месяц сократилась на 1%, капитализация Binance USD (BUSD) — на 20,2%.

капитализация TrueUSD (TUSD) выросла на 10,3%.

Напомним, что обеспеченную долларом США монету запустила гонконгская компания First Digital Labs в июне 2023 года. Актив доступен в сетях Ethereum и BNB Chain.

Запасы казначейских облигаций США у Tether достигли $72,5 миллиарда

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, занимает 22-е место по объемам закупок казначейских облигаций США с их резервами на уровне $72,5 млрд.

«USDT — наиболее используемый „стейблкоин“ в мире, с большим вниманием к развивающимся рынкам. Для многих актив — это спасательный круг, позволяющий оградить себя и свои семьи от бессмысленной инфляции национальных валют», — заявил технический директор Tether Паоло Ардоино.

Представитель компании подтвердил свое мнение новостью об уменьшении влияния Китая на государственный долг США. По данным пользователя Wall Street Silver, объем ценных бумаг КНР в этом направлении сократился почти на $481 млрд.

При этом Tether по количеству накопившихся американских облигаций опережает даже ОАЭ, Мексику, Австралию и Испанию.

USDT остается самым большим стейблкоином на рынке. По данным CoinMarketCap, его капитализация составляет $82,8 млрд.

Число пользователей Solana сократилось до двухлетних минимумов

Активность блокчейна Solana продолжает падать — 31 августа количество ежедневных пользователей в сети снизилось до 204 тысяч. Об этом сообщает The Block.

Сокращение количества активных пользователей Solana усилилось после крушения криптовалютной биржи FTX. Активность продолжила понижение и после того, как SEC назвала нативный токен SOL ценной бумагой.

«В экосистеме Solana уже наблюдалось сокращение количества активных пользователей еще до коллапса FTX, но тот факт, что блокчейн имел такие крепкие связи с биржей и Alameda Research, немного подорвал ее репутацию», — заявила аналитик The Block Ребекка Стивенс.