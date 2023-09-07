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7 сентября 2023, 9:02 Читати українською

США выделили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард. Куда пойдут деньги

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет помощи, стоимость которого составляет более $1 млрд. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет помощи, стоимость которого составляет более $1 млрд.
Фото: pixabay.com

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На что пойдут деньги

  • компоненты системы ПВО;
  • управляемые реактивные системы залпового огня для HIMARS;
  • боеприпасы и системы связи;
  • $100 млн на поддержание долгосрочных военных нужд;
  • $90,5 млн на пособие по разминированию;
  • $300 млн в поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и села, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны россии;
  • $206 млн на гуманитарную помощь;
  • $5,4 млн конфискованных активов олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов;
  • $203 млн в поддержку прозрачности и подотчетности институций, верховенства права и сектора правосудия, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией, на создание потенциала для расследования военных преступлений, совершенных россией.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину США предоставили через механизмы Всемирного банка:

  • $43,2 млрд помощи в сфере безопасности,
  • $2,9 млрд гуманитарной помощи,
  • $20,5 млрд бюджетной поддержки.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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