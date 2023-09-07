За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 266 900 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 сентября: 610 российских оккупантов, 9 танков, 8 ракет и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 266900 (+610) человек,
- танков — 4506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8703 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 5722 (+37) ед,
- РСЗО — 753 (+5) ед,
- средства ПВО — 506 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4541 (+22),
- крылатые ракеты — 1455 (+8),
- корабли/катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8217 (+27) ед,
- специальная техника — 859 (+7).
Источник: Минфин
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