7 сентября европейская валюта подорожала на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,28 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Евро подорожал на 3 копейки
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Валютный рынок
6 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,25 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.
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Источник: Минфин
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