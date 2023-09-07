Курс валют НБУ: Евро подорожал на 3 копейки

7 сентября европейская валюта подорожала на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,28 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

6 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,25 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.

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