monobank обновил мобильное приложение и в нем появилась новая функция — доставка пластиковых карт за границу. Клиент может заказать адресную доставку через Ukrposhta International, или выбрать ближайшее отделение/почтомат или адрес через Nova Poshta. Примечательно, что mono первым среди украинских банков реализовал эту услугу в своем мобильном приложении.
Новая функция приложения monobank — доставка карт за границу
Для ее заказа требуется:
-
Открыть приложение и на главном экране свайпом влево перейти в настройки карты.
-
Нажать «Выпустить пластиковую карту», выбрать страну и способ доставки.
-
Указать адрес и реквизиты получателя.
-
После оформления будут списаны деньги за доставку.
-
В приложение придет уведомление с трек-номером для отслеживания статуса доставки.
Карту можно получить более чем в 180 странах мира. За международную доставку monobank плату не берет (оплачивается только тариф оператора доставки). Когда посылка будет в стране назначения, приложение пришлет соответствующее сообщение.
Услуга может быть полезна как действующим клиентам, которые находятся за границей и хотят заказать или перевыпустить физическую карту, так и новым клиентам, которым нужен пластик.
Напомним, доставка карт monobank в страны ЕС была доступна еще с апреля 2022 года, но заказать услугу можно было только через обращение в службу заботы. Ее стоимость зависела от страны получения: от 10 злотых по территории Польши до 20 злотых в другие страны Евросоюза. С сегодняшнего дня через приложение это можно сделать проще и дешевле. Главное — не забыть его обновить.
Комментарии