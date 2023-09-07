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7 сентября 2023, 18:46 Читати українською

Новая функция приложения monobank — доставка карт за границу

monobank обновил мобильное приложение и в нем появилась новая функция — доставка пластиковых карт за границу. Клиент может заказать адресную доставку через Ukrposhta International, или выбрать ближайшее отделение/почтомат или адрес через Nova Poshta. Примечательно, что mono первым среди украинских банков реализовал эту услугу в своем мобильном приложении.

monobank обновил мобильное приложение и в нем появилась новая функция — доставка пластиковых карт за границу.

Для ее заказа требуется:

  1. Открыть приложение и на главном экране свайпом влево перейти в настройки карты.

  2. Нажать «Выпустить пластиковую карту», выбрать страну и способ доставки.

  3. Указать адрес и реквизиты получателя.

  4. После оформления будут списаны деньги за доставку.

  5. В приложение придет уведомление с трек-номером для отслеживания статуса доставки.

Карту можно получить более чем в 180 странах мира. За международную доставку monobank плату не берет (оплачивается только тариф оператора доставки). Когда посылка будет в стране назначения, приложение пришлет соответствующее сообщение.

Услуга может быть полезна как действующим клиентам, которые находятся за границей и хотят заказать или перевыпустить физическую карту, так и новым клиентам, которым нужен пластик.

Напомним, доставка карт monobank в страны ЕС была доступна еще с апреля 2022 года, но заказать услугу можно было только через обращение в службу заботы. Ее стоимость зависела от страны получения: от 10 злотых по территории Польши до 20 злотых в другие страны Евросоюза. С сегодняшнего дня через приложение это можно сделать проще и дешевле. Главное — не забыть его обновить.

Источник: Минфин
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