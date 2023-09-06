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6 сентября 2023, 18:44 Читати українською

Конституционный Суд признал законной конфискацию нерастаможенных авто

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал конституционными положения Таможенного кодекса, согласно которым нерастаможка транспортных средств в установленные законодательством сроки влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов или конфискацию авто. Соответствующее решение сенат КСУ принял на пленарном заседании 6 сентября.

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал конституционными положения Таможенного кодекса, согласно которым нерастаможка транспортных средств в установленные законодательством сроки влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов или конфискацию авто.
Фото: slovoidilo.ua

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Частью шестой статьи 481 Кодекса предусмотрено, что «превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на тридцать суток, а так же потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, влекут за собой наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств».

По результатам рассмотрения дела Конституционный Суд пришел к выводу, что абзац второй части шестой статьи 481 Кодекса не противоречит положениям статей 8, 41, 61 и 64 Конституции Украины.

«Поэтому этим решением суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) абзац второй части шестой статьи 481 Таможенного кодекса», — отмечается в сообщении.

Инициатор представления

Инициатором конституционного представления выступил гражданин Нидерландов Ван Колк Фередерик Йоханнес.

По его мнению, указанное положение Таможенного кодекса является чрезмерным вмешательством государства в гарантированное Конституцией право собственности.

Кроме этого, он считал, что отсутствие индивидуальных размеров штрафа делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности при привлечении лица к административной ответственности.

Источник: Минфин
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