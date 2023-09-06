К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 6 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 6 сентября
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Закрытие 6сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,25/39,64
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39,26/39,65
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−38,00 грн. Евро покупают за 40,35 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−37,95, евро — 40,79−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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