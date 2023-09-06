Курс валют на вечер 6 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 6 сентября Закрытие 6сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,25/39,64 39,26/39,65 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−38,00 грн. Евро покупают за 40,35 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−37,95, евро — 40,79−41,00 грн.

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