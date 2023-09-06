«єВідновлення»: украинцы уже получили миллиард на восстановление поврежденного жилья

Выплаты по программе «єВідновлення» получили уже 12 146 украинцев, которые обратились за помощью. Им перечислено более миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены из-за российских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

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В целом же заявления на получение помощи от государства подали более 41 тысячи человек. Больше всего их поступило с тех территорий, которые находились под оккупацией или расположены вблизи границы с россией.

Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам, в частности, такие общины:

Харьковская — 7 тысяч заявлений;

Ирпенская — 3 тысяч заявлений;

Изюмская — 1,6 тысячи заявлений;

Николаевская — 1,3 тысячи заявлений;

Балаклейская — 1,3 тысячи заявлений.

Отмечается, что 35% из тех, кто принял участие в программе «Восстановление» — это люди, которым за 60 лет. Старшие получатели помощи — три женщины, которым исполнилось 97 лет. Они проживают в Киевской и Николаевской областях.

75% всех денег были израсходованы на строительные материалы в небольших местных магазинах, строительные работы также заказаны у физических лиц-предпринимателей.