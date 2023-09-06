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6 сентября 2023, 14:30 Читати українською

«Развитый ритейл может стать стимулом появления инновационных решений», — основатель и совладелец Eva/Varus Руслан Шостак

Взнос розничной и оптовой торговли в валовой внутренний продукт Украины составляет 13,8%. Больше сельского хозяйства, которое на втором месте и дает 10,6%. И больше перерабатывающей промышленности с долей 10,3%. Кроме того, ритейл — один из главных мотиваторов появления и развития инноваций в стране.

Если Украина стремится стать экономически развитой страной, то следует обратить внимание на розничную торговлю — без нее не сможет существовать большинство производств. Об этом в авторской колонке для издания «Экономическая правда» пишет основатель и совладелец национальных торговых сетей Eva/Varus Руслан Шостак.

«В торговле до полномасштабной войны работало 3,5 млн человек. Что примерно равно официальному количеству жителей Киева и Львова вместе взятых. В 2021 году, который предшествовал большой войне, торговля в Украине выросла почти на 17% по сравнению с 2020 годом. Больше, чем любая другая отрасль. И это несмотря на эпидемию Covid и все карантинные ограничения. Фактически в этот период торговля стала драйвером украинской экономики, в целом выросшей на 3,5%. Так можно ли эту важнейшую отрасль ставить ниже других?», — говорит эксперт.

По его словам, сегодня в Украине создаются преференции для некоторых отраслей, отдельные правовые и налоговые режимы, программы поддержки на государственном уровне. Однако постоянно предпринимаются попытки ограничить розничную торговлю — важнейшую отрасль экономики Украины.

«Например, ограничение маржинальности на некоторые товары. Жесткие регуляторные нормы, которых нет ни в одной отрасли украинской экономики. Тем самым заставляя торговые предприятия работать на грани рентабельности. А в особенно сложные времена — буквально выживать», — говорит Руслан Шостак.

По его мнению, при грамотной розничной политике, благодаря рыночным механизмам, цены на продукцию будут снижаться из-за высокой конкуренции за покупателей среди игроков рынка. А конкуренция в стране однозначно вырастет, если, по крайней мере, прекратится давление на отрасль.

«Если мы хотим стать экономически развитой страной, нам следует обратить внимание на розничную торговлю. Без нее не сможет существовать большинство производств. Как бы государство их не поддерживало! Потому что торговля является замыкающим звеном для производства. И если мы хотим сократить импорт, то без ритейла мы сделать это не сможем», — уверен эксперт.

По словам Руслана Шостака, именно развитая розничная торговля, как стабильный канал сбыта, может стать стимулом для роста производства, создания новых предприятий, появления инновационных решений.

«Приведу в пример феномен Made in Ukraine, возникшего после 2014 года. Когда в Украине стало модно носить и использовать украинские товары, ритейлеры ради покупателей начали искать все украинское у поставщиков. Это стимулировало появление новых отечественных брендов одежды, косметики, аксессуаров. Посмотрите, как увеличилось количество украинских товаров за последние годы. И в этом немалая роль ритейла. Розница — это настоящая благодатная почва для инноваций во всех сферах, поскольку компании на конкурентных рынках ищут способы удовлетворить клиента самым эффективным способом», — пишет Руслан Шостак.

Он напоминает, что в Украине быстро вырос сегмент доставки из супермаркетов, а в жизнь всех покупателей вошли омниканальные продажи. И также ритейл способствовал быстрому развитию e-commerce.

«Учитывая все это, не было бы выгодно государству больше внимания уделять ритейлу? Не подавлять его регламентациями и ограничениями, а наоборот, способствовать развитию. Устойчивую экономику невозможно построить без развитого ритейла», — отметил Руслан Шостак.

Напомним, через 14 месяцев после начала полномасштабных военных действий РФ на территории Украины украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в марте 2022 года торговых точек, увеличив долю магазинов до 97%.

Источник: Минфин
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