Цены на нефть достигли 10-месячного максимума, фондовые индексы США снизились: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%.

Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, а также увеличения доходности казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 4,27%, в то время как доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,96%.

Несмотря на последние экономические данные, указывающие на умеренное замедление экономики США, Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать высокие процентные ставки длительное время до достижения таргета инфляции, считают эксперты.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,8%, южнокорейский Kospi упал на 0,7%, сингапурский STI сократился на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,3% и 0,9% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,6%.

Инвесторы в регионе обеспокоены слабыми экономическими данными из Китая и Европы, которые усилили опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.

По данным Reuters, в августе активность в сфере услуг Китая росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Кроме того, экономические данные из Великобритании и еврозоны свидетельствуют о спаде в промышленной отрасли, а также секторе услуг.

Цены на нефть достигли 10-месячного максимума

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 2,2%, до $91,08 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 2,7%, до $88,02.

Во вторник оба этих показателя достигли самого высокого уровня с ноября прошлого года. Это произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года.

С начала июля Саудовская Аравия сократила добычу на 1 млн баррелей в день, или около 10% от своей добычи. Добровольное сокращение добычи Россией составляет 300 тыс. баррелей в день.

Между тем с середины июня цены на сырую нефть выросли уже примерно на 30% на фоне снижения объемов предложения.