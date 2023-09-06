Цены на нефть достигли 10-месячного максимума, фондовые индексы США снизились: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2023, 11:03 Читати українською

Цены на нефть достигли 10-месячного максимума, фондовые индексы США снизились: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%.

Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, а также увеличения доходности казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 4,27%, в то время как доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,96%.

Несмотря на последние экономические данные, указывающие на умеренное замедление экономики США, Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать высокие процентные ставки длительное время до достижения таргета инфляции, считают эксперты.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,8%, южнокорейский Kospi упал на 0,7%, сингапурский STI сократился на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,3% и 0,9% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,6%.

Инвесторы в регионе обеспокоены слабыми экономическими данными из Китая и Европы, которые усилили опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.

По данным Reuters, в августе активность в сфере услуг Китая росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Кроме того, экономические данные из Великобритании и еврозоны свидетельствуют о спаде в промышленной отрасли, а также секторе услуг.

Цены на нефть достигли 10-месячного максимума

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 2,2%, до $91,08 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 2,7%, до $88,02.

Во вторник оба этих показателя достигли самого высокого уровня с ноября прошлого года. Это произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года.

С начала июля Саудовская Аравия сократила добычу на 1 млн баррелей в день, или около 10% от своей добычи. Добровольное сокращение добычи Россией составляет 300 тыс. баррелей в день.

Между тем с середины июня цены на сырую нефть выросли уже примерно на 30% на фоне снижения объемов предложения.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Я Саня и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами