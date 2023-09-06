Немецкий ІТ-гигант SAP отключает клиентов в россии от поддержки своего софта

Крупнейший производитель программного обеспечения для организаций SAP предупредил своих клиентов в россии, что до 31 декабря отключит их от поддержки софта. Об этом сообщает местное издание «Коммерсант».

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Такие письма с 4 сентября получили около 100 клиентов SAP, которые пользуются поддержкой систем компании в России.

В письме уточняется, что до истечения сроков контрактов у клиентов останется возможность воспользоваться облачными сервисами.

SAP — один из крупнейших в мире поставщиков систем для управления ресурсами предприятия, на российском рынке по состоянию на начало 2022 года его доля достигала 60%. Среди клиентов SAP в россии — «Газпром», «Сбербанк», «Норникель», ранее одним из крупнейших клиентов SAP в россии было ОАО «Российские железные дороги».

В декабре 2022 года бывшие сотрудники офиса SAP в России основали ООО «ЛАБ СП», которое занимается поддержкой продуктов SAP и разрабатывает собственный софт. Там обещают поддерживать российских клиентов после ухода немецкого разработчика.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, перевести управление организацией с немецкого софта на русский — реальная, но сложная задача.

«Полноценного аналога SAP в России пока нет», — рассказал источник на IT-рынке.

Собеседник пояснил, что решения SAP используются как центральные системы, обеспечивающие базовые процессы предприятия.

«Ключевой риск перехода из них — фактически полная остановка работы», — объяснил он.