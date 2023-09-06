Немецкий ІТ-гигант SAP отключает клиентов в россии от поддержки своего софта

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2023, 11:34 Читати українською

Немецкий ІТ-гигант SAP отключает клиентов в россии от поддержки своего софта

Крупнейший производитель программного обеспечения для организаций SAP предупредил своих клиентов в россии, что до 31 декабря отключит их от поддержки софта. Об этом сообщает местное издание «Коммерсант».

Крупнейший производитель программного обеспечения для организаций SAP предупредил своих клиентов в россии, что до 31 декабря отключит их от поддержки софта.
Фото: dyvys.info

Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

Такие письма с 4 сентября получили около 100 клиентов SAP, которые пользуются поддержкой систем компании в России.

В письме уточняется, что до истечения сроков контрактов у клиентов останется возможность воспользоваться облачными сервисами.

SAP — один из крупнейших в мире поставщиков систем для управления ресурсами предприятия, на российском рынке по состоянию на начало 2022 года его доля достигала 60%. Среди клиентов SAP в россии — «Газпром», «Сбербанк», «Норникель», ранее одним из крупнейших клиентов SAP в россии было ОАО «Российские железные дороги».

В декабре 2022 года бывшие сотрудники офиса SAP в России основали ООО «ЛАБ СП», которое занимается поддержкой продуктов SAP и разрабатывает собственный софт. Там обещают поддерживать российских клиентов после ухода немецкого разработчика.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, перевести управление организацией с немецкого софта на русский — реальная, но сложная задача.

«Полноценного аналога SAP в России пока нет», — рассказал источник на IT-рынке.

Собеседник пояснил, что решения SAP используются как центральные системы, обеспечивающие базовые процессы предприятия.

«Ключевой риск перехода из них — фактически полная остановка работы», — объяснил он.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами