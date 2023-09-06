За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 266290 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 сентября: 610 российских оккупантов, 8 танков и 7 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 266290 (+610) человек,
- танков — 4497 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8682 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5685 (+36) ед,
- РСЗО — 748 (+1) ед,
- средства ПВО — 505 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4519 (+7),
- крылатые ракеты — 1447 (+0),
- корабл /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8190 (+15) ед,
- специальная техника — 852 (+1).
Источник: Минфин
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