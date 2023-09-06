6 сентября европейская валюта подешевела на 24 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,25 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Гривна укрепилась к евро на 24 копейки
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Валютный рынок
5 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,49 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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