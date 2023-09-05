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5 сентября 2023, 19:10 Читати українською

НБУ ввел в обращение памятную монету «Военная разведка Украины» (фото)

Национальный банк 5 сентября ввел в обращение памятную монету «Военная разведка Украины». Ее выпуск посвящен Дню военной разведки, который Украина будет праздновать 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По случаю Дня военной разведки Украины Национальный банк 5 сентября ввел в обращение памятную монету «Военная разведка Украины».
Фото: НБУ

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Презентовали новую памятную монету глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов.

На аверсе новой памятной монеты в центре на матовом фоне размещена эмблема Главного управления разведки.

На реверсе — по кругу надписи: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА УКРАИНЫ и лозунг военных разведчиков латиницей SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрый будет господствовать над звездами»); в центре — на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронизывающей мечом абрисы территории страны-агрессора (на эфесе меч изображен Тризуб — малый Государственный Герб Украины).

Характеристики

  • Памятная монета «Военная разведка Украины» имеет номинал 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера,
  • Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,
  • Масса — 16,5 г,
  • Диаметр — 35,0 мм.
  • Тираж — до 75 000 штук.
  • Группа монеты — рифленая,
  • Дизайн монеты — Татьяна Балута,
  • Скульптор — Владимир Демьяненко.

Где и когда можно будет приобрести

Приобрести памятную монету «Военная разведка Украины» можно будет с 6 сентября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Отмечается, что через интернет-магазин будет реализовано 10 тысяч памятных монет, все они будут доступны с первого дня продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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