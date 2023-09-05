Курс валют на вечер 5 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 сентября Закрытие 5 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,38/39,76 39,23/39,62 15/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−38,00 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,19 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,85, евро — 40,80−41,00 грн.

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