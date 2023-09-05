Финансирует агрессию рф в Украине: СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру Фридману

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 сентября 2023, 16:32 Читати українською

Финансирует агрессию рф в Украине: СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру Фридману

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, причастному к финансированию войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, причастному к финансированию войны против Украины.
Фото: weukraine.tv

Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения россии он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

Среди них — «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России.

Для финансирования захватнических проектов кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп».

Также он привлек собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок россии, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе россии мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

Подозрение составлено по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

«Пока подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 сентября 2023, 17:34
#
Смешно! Чувак приспокойно живет в Лондоне и там его никто не приследует! Для запада деньги не пахнут!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 сентября 2023, 18:06
#
Никто Фридмана не преследует, только и того, что все его счета
и активы заморожены и ему можно расходовать не более 2500 фунтов в месяц,
поэтому на Минфине недавно была слезливая статейка о Фридмане и нехватке
денег ни на водителя ни на домработницу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 сентября 2023, 18:10
#
Могли бы и полностью скопипастить заголовок с сайта СБУ, который гласит, цитирую:

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману,
який фінансує агресію рф в Україні.

Сравните с заголовком Минфина и почувствуйте разницу…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами