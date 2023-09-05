Финансирует агрессию рф в Украине: СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру Фридману

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, причастному к финансированию войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения россии он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

Среди них — «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России.

Для финансирования захватнических проектов кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп».

Также он привлек собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок россии, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе россии мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

Подозрение составлено по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

«Пока подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.