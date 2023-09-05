Департамент международного сотрудничества НБУ возглавил Сергей Худияш

Директором новосозданного Департамента международного сотрудничества Национального банка Украины по результатам конкурсного отбора с 5 сентября 2023 года назначен Сергей Худияш. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Департамент международного сотрудничества был создан в структуре регулятора вместо управления европейской интеграции и международных программ с целью усиления направления международного сотрудничества и европейской интеграции.

В сферу ответственности директора Департамента международного сотрудничества будет входить, в частности:

обеспечение реализации государственной политики в сфере европейской интеграции, развитие сотрудничества с ЕС в финансовой сфере, взаимодействие с институтами ЕС и продвижение интересов Национального банка по пути в ЕС;

развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями, реализация международных проектов и программ, усиление международного присутствия Национального банка путем координации процесса обретения членства в международных организациях по ключевым направлениям центробанкинга;

развитие диалога с центральными банками и органами надзора за финансовыми учреждениями иностранных государств; обеспечение представления интересов и позиции Национального банка в международных отношениях Украины;

обеспечение эффективного функционирования системы организационно протокольного обеспечения международных связей и перевода;

развитие сотрудничества с международными партнерами для усиления институциональной возможности Национального банка и распространения собственного опыта украинского регулятора.

Департамент международного сотрудничества входит в вертикаль подчинения «Монетарная стабильность», общее руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Сергей Николайчук.

Кто такой Сергей Худияш

Сергей Худияш более 27 лет работает в сфере международных отношений, а также имеет значительный опыт работы в украинском государственном и банковском секторах.

До назначения в НБУ он являлся советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» (с ноября 2022 года), до этого — первым заместителем директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД.

В 2005—2021 годах работал в Укрэксимбанке, в частности с 2010 года возглавлял подразделение программ международных финансовых организаций этого государственного банка.

В 2001—2005 годах работал на дипломатической должности в Посольстве Украины в США.

Также он работал в Секретариате Кабмина, Министерстве экономики, Национальном агентстве Украины по вопросам развития и европейской интеграции, Агентстве координации международной технической помощи.

Сергей Худияш окончил Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры (специалист инженер-строитель), также учился в аспирантуре этого университета по специальности «Экономика строительства». Позже — окончил Украинскую академию внешней торговли (магистр международного права).