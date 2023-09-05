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5 сентября 2023, 14:35 Читати українською

Нидерланды будут компенсировать бизнесу инвестиции в возобновление Украины

Нидерландское агентство по предпринимательству объявило программу государственных субсидий для голландских и международных компаний, которые будут инвестировать в проекты восстановления Украины. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Нидерландское агентство по предпринимательству объявило программу государственных субсидий для голландских и международных компаний, которые будут инвестировать в проекты восстановления Украины.
Фото: pixabay.com

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Компенсации бизнеса

Согласно сообщению, компаниям предлагают компенсации от 500 тыс. евро до 5 млн. евро. При этом общая сумма субсидий составляет 25 млн. евро.

Проекты, за которые будет компенсация от правительства Нидерландов, ограничены тремя направлениями:

  • водоснабжение,
  • здравоохранение,
  • сельское хозяйство.

В сообщении отмечается, что опыт компаний и организаций из Нидерландов может быть особенно ценным в этих сферах.

«Из-за российского вторжения Украина нуждается в огромной поддержке. Чаще проекты реконструкции невозможно финансировать через коммерческий сектор», — отметили в агентстве.

Обязательным условием получения субсидии есть реализация проекта восстановления совместно как минимум с одной украинской организацией. Основной заявитель должен представлять компанию или общественную организацию, зарегистрированную в Нидерландах.

Источник: Минфин
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