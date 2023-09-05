Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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С 11 сентября 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228381, первое размещение которого Министерство финансов осуществило 29 августа 2023 года.

По оценкам НБУ, это будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Нацбанком и дальше.

Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Нацбанком с учетом предложений Министерства финансов.

С 11 сентября 2023 года он будет включать девять выпусков ценных бумаг, восемь из которых были определены в январе-августе 2023 года:

UA4000227045,

UA4000227094,

UA4000227102,

UA4000227185,

UA4000227193,

UA4000227201,

UA4000227490,

UA4000228043,

и новый UA4000228381.

Напомним

С 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов.