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5 сентября 2023, 11:00 Читати українською

Госдолг Украины вырос до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, сообщает Интерфакс-Украина.

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.
Фото: finclub.net

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Прямой госдолг увеличился на 3,3% - до $123,63 млрд, или до 4 трлн 521,1 млрд грн, и составил 93,0% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Внешний прямой долг в августе вырос на 4,4%, или $3,52 млрд — до $83,41 млрд, тогда как внутренний прямой — на 1,1%, или 15,8 млрд грн, до 1 трлн 470,75 млрд грн (эквивалент в $40,22 млрд).

Совокупный внешний госдолг Украины в августе-2023 увеличился на 4,1%, или на $3,58 млрд, — до $90,77 млрд, тогда как совокупный внутренний — на 1,0%, или на 15,2 млрд грн, до 1 трлн 541,4 млрд. грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла до 68,3%.

Доля обязательств в евро на конец августа выросла до 28,36%, в американских долларах — до 26,66%, тогда как в гривне снизилась до 28,87%, в СДР — до 12,89%, в канадских долларах — до 2,48%, а в иене и британских фунтах осталось на уровне 0,72% и 0,02% соответственно.

Ведомство также уточнило, что 64,86% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, тогда как 12,89% привязано к ставке МВФ, 7,85% - к SOFR, 3,88% - к EURIBOR, 0,72% - к ставке МВФ TORF.

Ставка еще за 2,99% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 6,49% - к учетной ставке НБУ. Речь идет об ОВГЗ из портфеля Нацбанка. Последними из них стали бумаги с привязкой к учетной ставке, которые НБУ выкупал в рамках эмиссионного финансирования бюджета.

0,31% госдолга имеет ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, используемым в программах портфельных гарантий.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13,4 млрд — до $111,45 млрд. За восемь месяцев этого года госдолг увеличился на $21,47 млрд, или на 19,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
5 сентября 2023, 11:18
#
Та не страшно — заберуть землею.
+
0
zzel
zzel
5 сентября 2023, 11:42
#
И земля все равно не нужна — все уже выехали в Европу и Канаду
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
5 сентября 2023, 12:48
#
Нікому наша замінована земля не потрібна окрім рашистів
+
+39
AleksandrBank
AleksandrBank
5 сентября 2023, 11:41
#
Не страшно — просто можно не отдать, главное в резервы побольше набрать. Шутка…
+
0
alex2013a90
alex2013a90
5 сентября 2023, 13:03
#
Ого, і що вони там у владі думають
+
0
Vasililiy
Vasililiy
5 сентября 2023, 13:32
#
Раша заплатить зі своїх резервів. Якісь ви тут всі пессимісти.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
5 сентября 2023, 13:34
#
НБУ непродуктивно расходует валютные резервы поддерживая низкие цены на виски и польский сыр , и много еще на что из импорта . Арбузы уже румынские и греческие.

При этом запрещает многие операции по причине их «непродуктивности» , типа вы хотите потратить ваши деньги — это непродуктивно , а потратить деньги государства взятые в долг на дешевый виски — продуктивно .
+
0
Ranet
Ranet
5 сентября 2023, 13:46
#
Пусть теперь не спят те, кто дает 😅
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
5 сентября 2023, 13:59
#
Они всегда найдут как забрать — приедет МВФ и все вам расскажет что нам пойдет на пользу …
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