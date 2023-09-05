Госдолг Украины вырос до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, сообщает Интерфакс-Украина.

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Прямой госдолг увеличился на 3,3% - до $123,63 млрд, или до 4 трлн 521,1 млрд грн, и составил 93,0% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Внешний прямой долг в августе вырос на 4,4%, или $3,52 млрд — до $83,41 млрд, тогда как внутренний прямой — на 1,1%, или 15,8 млрд грн, до 1 трлн 470,75 млрд грн (эквивалент в $40,22 млрд).

Совокупный внешний госдолг Украины в августе-2023 увеличился на 4,1%, или на $3,58 млрд, — до $90,77 млрд, тогда как совокупный внутренний — на 1,0%, или на 15,2 млрд грн, до 1 трлн 541,4 млрд. грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла до 68,3%.

Доля обязательств в евро на конец августа выросла до 28,36%, в американских долларах — до 26,66%, тогда как в гривне снизилась до 28,87%, в СДР — до 12,89%, в канадских долларах — до 2,48%, а в иене и британских фунтах осталось на уровне 0,72% и 0,02% соответственно.

Ведомство также уточнило, что 64,86% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, тогда как 12,89% привязано к ставке МВФ, 7,85% - к SOFR, 3,88% - к EURIBOR, 0,72% - к ставке МВФ TORF.

Ставка еще за 2,99% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 6,49% - к учетной ставке НБУ. Речь идет об ОВГЗ из портфеля Нацбанка. Последними из них стали бумаги с привязкой к учетной ставке, которые НБУ выкупал в рамках эмиссионного финансирования бюджета.

0,31% госдолга имеет ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, используемым в программах портфельных гарантий.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13,4 млрд — до $111,45 млрд. За восемь месяцев этого года госдолг увеличился на $21,47 млрд, или на 19,3%.