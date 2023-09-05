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5 сентября 2023, 12:34 Читати українською

Украинцы купили рекордное количество подержанных авто из-за границы с августа прошлого года

В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс.
Фото: pixabay.com

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По сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 12%.

Относительно августовского показателя в прошлом году спрос на импортируемые автомобили с пробегом вырос на 27%.

«Итак, августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Бензиновые авто все еще впереди

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%.

Дальше идут:

  • Дизельные авто- 32%;
  • Электромобили — 15%;
  • Авто с ГБО — 5%;
  • Гибриды — 3%.

Лидером регистраций среди ввозимых подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.

Самые популярные модели луны

  • Volkswagen Golf — 1725 ед.;
  • Renault Megane — 1363 ед.;
  • Skoda Octavia — 952 ед.;
  • Volkswagen Passat — 835 ед.;
  • Nissan Leaf — 505 ед.;
  • Ford Focus — 426 ед.;
  • Nissan Qashqai — 412 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 408 ед.;
  • Volkswagen Touran — 375 ед.;
  • Audi A4 — 365 ед.

Средний возраст авто

Средний возраст подержанных машин, в августе перешедших на украинские номера, составляет 10 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Саша Ник
Саша Ник
5 сентября 2023, 12:44
#
Вояки тыловые активно покупают авто — на хорошую ЗП.
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