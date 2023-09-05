Во Франции провели обыски в Worldcoin, OKX хочет получить лицензию в Гонконге: что нового на рынке

Власти Франции провели обыски в офисах Worldcoin

30 августа Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) провела обыски в парижском офисе проекта Worldcoin. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя регулятора, визит состоялся в рамках продолжающегося расследования касательно законности использования биометрических данных. Дополнительных подробностей он не привел.

Ранее команда Worldcoin, отвечая на претензии CNIL, сообщила, что их проект разработан для защиты конфиденциальности личности и стремится соблюдать нормативные требования.

Напомним, Worldcoin объявил об официальном запуске 24 июля. Основной продукт проекта — протокол World ID — базируется на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой мобильный инструмент, позволяющий пользователям пройти идентификацию с помощью сканирования сетчатки глаза или номера телефона.

Криптовалютную платформу ставок Stake взломали на $16 миллионов

Беттинговая платформа Stake пострадала от хакерской атаки на $16 млн. Хакеру удалось вывести 6000 ETH, 900 000 DAI, 3,9 млн USDT и 1,1 млн USDC.

«Наша система, работающая на основе искусственного интеллекта, обнаружила несколько подозрительных операций с Stake. На адрес поступило около $16 млн в ETH, USDC, USDT и DAI. Все стабильные монеты конвертируются в ETH и распределяются между различными кошельками», — сообщили аналитики из CyversAlerts.

Виталик Бутерин продал токены MakerDAO на $580 000

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин продал 500 токенов MakerDAO (MKR) за 353 ETH (около $580 000) после того, как глава проекта Руне Кристенсен предложил запустить протокол на Solana.

MakerDAO является эмитентом стейблкоина DAI. Согласно заявлению Кристенсена, следующей фазой развития организации станет создание собственного блокчейна под рабочим названием NewChain.

«Это сделает экосистему более безопасной и эффективной. После некоторых исследований я пришел к выводу, что кодовую базу Solana следует рассматривать как основу для NewChain», — пояснил он.

Бутepин пpиoбpел дoлю в видe 1071 тoкeнa MKR в aпpeлe 2018 гoдa, кoгдa цeнa cocтaвлялa $905. Taким oбpaзoм, oн пoлучил пpибыль oкoлo 27%.

B нacтoящee вpeмя cтeйблкoин Dai MakerDao являeтcя тpeтьим пo вeличинe cтeйблкoинoм, пpивязaнным к дoллapу CШA, c эмиccиeй в $З,9 млpд. При это он знaчитeльнo oтcтaет oт лидиpующeгo Tether c aнaлoгичным пoкaзaтeлeм $82,9 млpд.

Криптобиржа OKX планирует получить лицензию в Гонконге

Директор по глобальному бизнесу криптовалютной биржи OKX Энди Чунг заявил, что подготовка заявки на получение лицензии в Гонконге находится на завершающей стадии. Об этом сообщает BlockBeats.

Компания надеется получить лицензию в первом или втором квартале следующего года. Также в планах OKX — привлечь от 100 000 до 200 000 розничных инвесторов в Гонконге.

Чунг добавил, что они не ожидают резкого увеличения количества лицензированных брокеров в следующем году, поскольку считают, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) будет придерживаться консервативного подхода и предъявлять очень высокие требования к претендентам.