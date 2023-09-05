За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 265680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 сентября: 560 российских оккупантов, 9 танков и 31 БПЛА
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Потери врага
личного состава — около 265680 (+560) человек,
танков — 4489 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 8670 (+7) ед,
артиллерийских систем — 5649 (+38) ед,
РСЗО — 747 (+6) ед,
средства ПВО — 504 (+1) ед,
самолетов — 315 (+0) ед,
вертолетов — 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 4512 (+31),
крылатые ракеты — 1447 (+0),
корабли/катера — 19 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед,
специальная техника — 851 (+4).
Источник: Минфин
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