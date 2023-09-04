Mercedes и BMW представили концепты электромобилей на новых платформах (фото)

Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz и BMW представили на международной выставке IAA Mobility в Мюнхене новые концепты электромобилей, которые будут конкурировать с Tesla. Об этом сообщает CNBC.

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Mercedes Concept CLA Class

Этот электромобиль построен на новой архитектуре, которая ляжет в основу будущих аккумуляторных автомобилей немецкого автогиганта.

В компании заявили, что концепт-кар имеет запас хода 750 км, а также возможность проехать 400 километров всего после 15 минут зарядки.

«С такими показателями эффективности, запаса хода, такой быстрой зарядкой, я не знаю ни одного автомобиля в этом классе, который мог бы с этим сравниться», — заявил Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус.

BMW Vision Neue Klasse

Neue Klasse — это новая архитектура BMW для электромобилей. Производство первых автомобилей на этой платформе запланировано на 2025 год.

«Всего через два года эти машины выйдут на трассу, и тем самым мы в целом приближаем для BMW новую эру инноваций и экологичности», — отметил глава концерна Оливер Ципсе.

По словам Ципсе, BMW намерена в этом году увеличить продажи электромобилей вдвое, а доля полностью электрических машин (BEV) в глобальных продажах к концу года составит 15%.

Специальные платформы для электромобилей Mercedes и BMW — это отход от предыдущей архитектуры, когда они адаптировали модели с двигателем внутреннего сгорания или гибридные модели и добавляли к ним батареи. Это самый большой импульс компаний на пути к новой платформе эры электромобилей.

В погоне за Tesla

Согласно словам аналитиков, анонсы Mercedes и BMW являются большими шагами, но они все еще являются догоняющими по отношению к Tesla.

По данным Counterpoint Research, во втором квартале Tesla занимала 20% мирового рынка электромобилей, а за ней 15% — BYD.