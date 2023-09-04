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4 сентября 2023, 18:01 Читати українською

НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала войны доступ к нему был ограничен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Фото: freepik.com

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В Агентстве напомнили, что государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, с учетом постановления Кабинета Министров Украины.

В то же время, до открытия данных реестра коррупционеров существует значительный общественный интерес.

«Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и т. п.», — пояснили в НАПК.

В агентстве уверяют, что восстановив доступ к Реестру, учли и аспекты безопасности: НАПК получило от Минобороны ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

«Открытые данные — это мощный инструмент добродетели, а значит антикоррупции. Открытие данных реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные реестра деклараций» — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Реестр коррупционеров

Просмотр реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения можно по ссылке.

Также в НАПК напомнили, что ожидают принятия Верховной Радой в целом законопроекта № 9534, который возобновляет электронное декларирование состояния чиновников, приостановлен в связи с введением военного положения и регулирует вопросы публичного доступа к данным реестра деклараций.

Источник: Минфин
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