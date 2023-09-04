Курс валют на вечер 4 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 4 сентября Закрытие 4 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,46/39,85 39,48/39,86 2/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,42−38,07 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,44 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,77−37,85, евро — 40,88−41,15 грн.

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