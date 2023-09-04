В августе в общий фонд госбюджета поступило 124,7 миллиарда

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за август 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 124,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

34,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

30,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

20,0 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 29,0 млрд, возмещено — 9,0 млрд грн);

14,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

10,1 млрд грн — акцизного налога;

4,2 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

2,8 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 100,3% (+0,2 млрд грн), Государственной таможенной службой — 95,3% (-1,8 млрд грн).

Данные за январь-август 2023 года

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-август 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1130,8 млрд грн.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

226,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

127,0 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 218,0 млрд, возмещено — 91,0 млрд грн;

109,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

101,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

69,0 млрд грн — акцизного налога;

39,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

19,6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+11,2 млрд грн), Государственной таможенной службой — 97,9% (-5,3 млрд грн).

Следующим важным источником доходов государственного бюджета в январе-августе этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 317,2 млрд. грн.

Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-июле 2023 года являются США (310,8 млрд. грн.). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд. гривен. Денежные средства были направлены в госбюджет Украины через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-августе 2023 года составили 301,8 млрд грн, из которых 38,2 млрд грн поступило в августе.

В целом, по итогам января-августа 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 655,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По оперативным данным ГКСУ за январь-август 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 377,0 млрд. грн., в том числе общего фонда — 1 887,7 млрд. грн., или 93% от росписи отчетного периода.

За восемь месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 714,6 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 749,8 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-август 2023 дефицита в сумме 1 237,4 млрд грн гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2023 составили 1 120,6 млрд грн, или 88,2% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 351,3 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 106,5 млрд. грн. (2 191,1 млн. долл. США и 660,9 млн. евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 160,2 млрд грн.

Из внешних источников поступило 769,3 млрд грн (или $21,0 млрд), в том числе:

477,7 млрд грн (12,0 млрд евро) — поступление средств ЕС макрофинансовой помощи в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС (Инструмент предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь +, МФД-IX);

131,4 млрд грн (2,7 млрд СДР) — поступление средств МВФ в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF;

64,2 млрд грн (2,4 млрд канадских долларов) — поступление средств займа Правительства Канады;

54,9 млрд грн (1,5 млрд долл. США) — поступление средств займа МБРР на поддержку политики развития и восстановления;

18,3 млрд грн (500,0 млн долл. США) — поступление средств ссуды МБРР в рамках Четвертого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»;

16,1 млрд грн (404,3 млн евро) — поступление средств займа МАР в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине»;

4,8 млрд грн (132,0 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины»;

1,7 млрд грн (42,3 млн евро) — поступление средств ссуды МБРР в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни»;

0,2 млрд грн (6,0 млн долл. США) — поступление средств ссуды МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование Проекта Улучшения здравоохранения на службе у людей».

При этом платежи по погашению государственного долга за январь — август 2023 года составили 301,5 млрд грн (95,7% плана), платежи по обслуживанию — 159,7 млрд грн (94,2% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь — август 2023 позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.