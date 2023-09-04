В Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается: количество ФОП превысило 2 млн

По состоянию на начало осени 2023 года в Украине официально работают 2,05 млн. физических лиц-предпринимателей. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и бьет довоенные рекорды. Об этом свидетельствуют данные ГП «Национально-информационные системы», сообщает Опендатабот.

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Так, в июне было зарегистрировано 31,48 тыс. ФОП — рекордное количество за последние три года. В среднем сейчас в месяц регистрируется около 25 тыс. новых ФОП.

За период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою работу прекратили 290,91 тыс. ФОП. В среднем сейчас закрывается около 17 тыс. ФОП в месяц.

Полномасштабная война ожидала влияние на количество бизнесов в регионах. Так, с апреля 2022 по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФОП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия:

Донецкая область потеряла 8,2 тыс. предпринимателей;

Харьковская — 7,1 тыс.;

Херсонская — 4,5 тыс.;

Луганская — 3,7 тыс.;

Запорожская — более 2 тыс. ФОП.

В некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых ФОП, чем закрывается.

Наибольший прирост зафиксирован: