По состоянию на начало осени 2023 года в Украине официально работают 2,05 млн. физических лиц-предпринимателей. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и бьет довоенные рекорды. Об этом свидетельствуют данные ГП «Национально-информационные системы», сообщает Опендатабот.
В Украине открывается больше новых бизнесов, чем закрывается: количество ФОП превысило 2 млн
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Так, в июне было зарегистрировано 31,48 тыс. ФОП — рекордное количество за последние три года. В среднем сейчас в месяц регистрируется около 25 тыс. новых ФОП.
За период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою работу прекратили 290,91 тыс. ФОП. В среднем сейчас закрывается около 17 тыс. ФОП в месяц.
Полномасштабная война ожидала влияние на количество бизнесов в регионах. Так, с апреля 2022 по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФОП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия:
- Донецкая область потеряла 8,2 тыс. предпринимателей;
- Харьковская — 7,1 тыс.;
- Херсонская — 4,5 тыс.;
- Луганская — 3,7 тыс.;
- Запорожская — более 2 тыс. ФОП.
В некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых ФОП, чем закрывается.
Наибольший прирост зафиксирован:
- в Киеве — +12,9 тыс.,
- во Львовской области — там увеличилось на 12,3 тысячи предпринимателей.
- Троицу регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровская область — там + 8,6 тыс. ФОП.
Комментарии - 1
чи може економіка відновилась до рівня 2021-ого року? скільки там було за минулий рік? -35%? за цей рік буде хоча би +5%?