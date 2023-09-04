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4 сентября 2023, 15:12 Читати українською

Топ-10 криптообменников. Где дешевле купить биткоин и USDT за гривну или доллары

Война и введенные валютные ограничения в разы увеличили спрос на услуги криптообменников и изменили запросы их клиентов. Криптовалюту стали чаще использовать для зарубежных переводов. Где и как выгоднее приобрести токены, разбирался Минфин.

Война и введенные валютные ограничения в разы увеличили спрос на услуги криптообменников и изменили запросы их клиентов.
Фото: pixabay.com

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Основная причина популярности криптобменников — введение целого ряда ограничений, действующих на финансовом рынке. В частности, физлица практически не имеют возможности осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу. Исключение — оплата обучения или лечения, уплата алиментов, возврат кредитов и приобретение товаров для ВСУ.

Разрешенная сумма для перевода за границу ограничивается 100 тыс. грн в месяц, наличными можно вывезти без декларирования эквивалент 10 тыс. евро. Если речь идет о большей сумме, то здесь без декларирования не обойтись, а для этого нужно предоставить документ о подтверждении снятия средств с банковского счета.

Сделать это может быть также непросто, ведь в банках действует предел выдачи наличных в сутки в эквиваленте 100 тыс. грн. Кроме того, такая справка действует всего 90 дней, и главное, что не все могут ее предоставить. Ведь многие не размещали средства в банке.

существуют ограничения также и на использование гривневых карт за рубежом. Лимит на снятие средств с карты составляет 12,5 тыс. в неделю, а рассчитываться можно не более чем на 100 тыс. грн в месяц.

С трудом столкнулись также клиенты криптобирж. Если в начале полномасштабной войны предел на пополнение их счетов составлял 100 тыс. грн. в месяц, сейчас в большинстве случаев счета криптобирж нельзя ни пополнить, ни вывести из них средства на карточки украинских банков.

Причина в том, что бетинговые компании использовали подобные шлюзы, что и криптобиржи. Итак, когда закрыли лазейку для первых, сделали невозможным работу и вторых. В то же время, ряд криптообменников используют другие методы переводов, а потому продолжают работать с карточками украинских банков.

Источник: Минфин
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