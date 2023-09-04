«Международный грошмейстер»: получайте международные переводы и 200 ₴ на бонусный кошелек

Воспользуйтесь шансом гарантированно получить 200 ₴ на бонусный кошелек: присоединяйтесь к вызову «Международный грошмейстер» и получайте международные переводы из-за границы в мобильном приложении ПУМБ Online. В вызове принимают участие все клиенты ПУМБ, получающие переводы из-за границы с помощью одной из платежных систем: Western Union, MoneyGram, Ria или PrivatMoney. Участие доступно как существующим, так и новым клиентам банка. Чтобы стать клиентом ПУМБ необходимо скачать приложение банка, идентифицироваться с помощью цифровых документов и открыть дебетовую карту всеКАРТА. Обслуживание карты, пополнение*, снятие средств в любых банкоматах Украины — бесплатное.

Срок действия вызова «Международный грошмейстер»: с 21 августа по 21 сентября 2023 года. Обратите внимание, что бонус можно получить только один раз.

Как получить перевод и гарантированные 200 ₴ бонуса:

• Открыть приложение ПУМБ Online — раздел «Платежи»

• Выбрать опцию «Международные переводы»

• Получить из-за границы перевод через любую из международных платежных систем: Western Union, MoneyGram, Ria или PrivatMoney

• Дождаться зачисления 200 ₴ на бонусный кошелек

Подробнее о вызове «Международный грошмейстер», его условиях и доступе к бонусному кошельку — в разделе «Мои вызовы"** приложения ПУМБ Online и по ссылке. Не упустите отличную возможность получить гарантированные 200 ₴ на бонусный кошелек!

* Возможна комиссия другого банка

** В случае отсутствия этого раздела — рекомендуем обновить приложение