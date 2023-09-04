Через год после возобновления приватизации бюджет получил 3,8 миллиарда

За год с момента возобновления приватизации в сентябре прошлого года было проведено более 400 аукционов и привлечено в государственный бюджет более 3,8 млрд. гривен. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

► Читайтестраницу «Минфин «в фейсбуке: главные финансовые новости

За этот год около 400 предпринимателей купили у государства заброшенные объекты. 73% из них стоят до 1 млн грн. То есть, именно малый бизнес получает производственные площадки, места для релокации и т. д.

Приватизационные конкурсы сейчас проводятся через государственную систему онлайн продаж Прозорро.Продажи, что повышает конкуренцию среди покупателей. Сейчас среднее количество участников в аукционах, то есть предпринимателей, соревновавшихся за один объект, — 5. Раньше было 2,3, поэтому конкуренция выросла более чем вдвое.

Также за прошлый год было заключено более 1700 договоров аренды государственных объектов и получено более 600 млн грн.

За год суммы, получаемые государством ежемесячно от аренды государственной собственности, утроились. Так, по данным Фонда Государственного имущества Украины (ФГИУ), ежемесячный доход от аренды по состоянию на июль 2023 года достигает 70 млн грн, тогда как в июле 2022-го поступления составляли 21 млн грн.

За это время более 600 тыс. м2 недвижимости, то есть эквивалент 30 отелей, выделили на размещение сил обороны.

Самые дорогие объекты

По данным ФГИУ, ТОП-5 самых дорогих объектов принесли в госбюджет 1,1 млрд гривен.