Фильм «Барби» собрал $1,36 миллиарда и стал самой кассовой лентой в этом году

Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал в мировом прокате $1,36 млрд. Это позволило ленте обогнать «Братьев Супер Марио в кино» с $1,34 млрд сборов. Таким образом, «Барби» стала самой кассовой лентой 2023 года, сообщает Variety.

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Кассовые сборы

В Северной Америке «Барби» собрала $600 млн, в августе опередила там «Марио» ($574 млн), став самым популярным релизом 2023 года в национальном прокате США. В международном прокате фильм сегодня собрал $760 млн.

Розовый блокбастер превзошел ожидания с момента выхода в кинотеатрах в июле, получив $162 млн, стал лучшим дебютом года. «Барби» оставался фильмом № 1 в течение четырех выходных подряд и в конце концов стал самым кассовым фильмом, снятым женщиной.

Кроме того, «Барби» стал самым кассовым фильмом в мире студии Warner Bros., затмив «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» 2011 года ($1,34 млрд без поправки на инфляцию). Он уже превзошел эпопею о супергероях Кристофера Нолана «Темный рыцарь» ($536 млн).