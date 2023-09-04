Цены на нефть выросли до максимумов с ноября прошлого года: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 2,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,3%, а индекс Dow Jones — 1,4%.

На прошлой неделе участники рынка внимательно следили за выходом экономических данных, которые указывали на признаки охлаждения на американском рынке труда, а также роста уровня безработицы. Вышедшая статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы США завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Обратите внимание: сегодня не будет торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq в связи с празднованием в США Дня труда.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос примерно на 2,5%, японский Nikkei прибавил 3,4%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,8%, сингапурский STI увеличился на 1,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 2,2% и 2,3% соответственно.

Все из-за растущих ожиданий инвесторов относительно того, что ФРС США больше не будет повышать процентные ставки, а стимулирующих мер со стороны Пекина будет достаточно для стабилизации китайской экономики.

В понедельник рынки Азии растут

Уолл-стрит повышает прогнозы по квартальной прибыли американских компаний впервые за два года.

По данным FactSet, впервые с третьего квартала 2021 года аналитики стали более оптимистично настроены в отношении корпоративных доходов в США. Эксперты повысили свои ожидания относительно прибыли компаний из индекса S&P 500 на 0,4% на третий квартал и на 0,6% на четвертый квартал 2023 года.

Отчет FactSet также показал, что руководители компаний все реже говорят о возможном начале рецессии.

Между тем аналитики из JPMorgan недавно заявили, что ожидания аналитиков относительно доходов американских компаний на следующий год в настоящее время слишком оптимистичны.

Цены на нефть выросли до максимумов с ноября прошлого года

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли примерно на 0,2%, до $88,72 за баррель, а контракты на WTI прибавили 0,3%, до $85,80. Оба этих показателя достигли самого низкого уровня с ноября 2022 года.

Настроения участников рынка поддерживались позитивными экономическими данными из Китая, а также ожиданиями продолжающегося сокращения поставок сырой нефти со стороны основных нефтедобытчиков.

Ожидается, что Россия сократит экспорт нефти на 300 000 баррелей в сутки в сентябре после сокращения на 500 000 баррелей в сутки в августе. Кроме того, Саудовская Аравия планирует продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до октября этого года.