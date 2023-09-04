За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 265 120 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 сентября: 460 российских оккупантов, 4 танка и 37 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 265120 (+460) человек,
- танков — 4480 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8663 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 5611 (+29) ед,
- РСЗО — 741 (+2) ед,
- средства ПВО — 503 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4481 (+37),
- крылатые ракеты — 1447 (+0),
- корабли /катера — 19 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8149 (+47) ед,
- специальная техника — 847 (+6).
Источник: Минфин
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