Курс валют НБУ: Гривна укрепилась к евро на 11 копеек

4 сентября европейская валюта подешевела на 11 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,62 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

1 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,73 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и подорожало на 2 копейки в продаже.

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