За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 264660 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 сентября: 600 российских оккупантов, 5 танков и 11 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 264660 (+600) человек,
- танков — 4476 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8649 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5582 (+22) ед,
- РСЗО — 739 (+3) ед,
- средства ПВО — 502 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 (+11),
- крылатые ракеты — 1447 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед,
- специальная техника — 841 (+6).
Источник: Минфин
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