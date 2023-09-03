Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 миллионов евро

Дания планирует увеличить помощь Украине на гражданские цели на 300 млн датских крон (около 40 млн евро) — с 1,2 млрд до 1,5 млрд датских крон (более 200 млн евро). Такое предложение содержится в Законе о финансах на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

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«Помощь Украине и украинскому народу является основным приоритетом правительства. Поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданскую деятельность, чтобы продолжить важную поддержку и помочь преодолеть тяжелые последствия войны. Восстановление Украины будет долговременным, а потребности огромными», — заявил министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

Датская помощь должна, в частности, способствовать оказанию экстренной помощи жертвам войны и будет направлена на реконструкцию страны. Речь идет о помощи украинцам осуществить более экологичное и качественное восстановление критической инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что правительство Дании взяло на себя особую ответственность за город Николаев и его восстановление по просьбе Украины.

Там датская сторона оказывает поддержку доступа к воде и отоплению, а также помогает с ремонтом жилых районов, школ и медицинских учреждений.