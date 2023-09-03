НБУ обнаружил нарушения у шестнадцати небанковских финучреждений

Национальный банк применил к шестнадцати небанковских финансовых учреждений меры воздействия посредством обязательства принять меры по устранению нарушения и его причин. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Меры воздействия применяются к:

ПО «Дила Ломбард Диасамидзе Давид Шукриевич и Димова Лариса Николаевна» (ЕГРПОУ 30839335);

ПО «Ломбард „Капитал-Кредит“ Шевченко и Компания» (ЕГРПОУ 44044010);

ООО «Интеркеш Онлайн» (ЕГРПОУ 42554948);

ООО «Интеркеш Украина» (ЕГРПОУ 39000364);

ООО «Коленди Файненс» (ЕГРПОУ 44239239);

ООО «Ориенс Финанс» (ЕГРПОУ 40258636);

ООО «Сегура-Капитал» (ЕГРПОУ 41617928);

ООО «Финансовая Компания „Контракт Плюс“ (ЕГРПОУ 39465020);

ПО „Ломбард „Кит Груп Плюс“ ООО „Кит Груп“ и Компания“ (ЕГРПОУ 39074991);

ПО „Ломбард „Кредит Вип-Голд и Компания“ (ЕГРПОУ 36681064);

ПО „Ломбард Быстрая Ссуда“ ООО „Двор Финансов“ и Компания“ (ЕГРПОУ 37027033);

ПО „Ломбард ООО „Дарс-2003“ и Компания“ (ЕГРПОУ 23758490);

ПО „Ломбард“ ООО „Фоксер Продакшн“ и Компания» (ЕГРПОУ 43424624);

ООО «Финансовая Компания «Конгур» (ЕГРПОУ 41962174);

ООО «Финансовая Компания «Вариант-Финанс» (ЕГРПОУ 34820595);

ООО «Центр Эффективных Финансовых Решений» (ЕГРПОУ 40432606).

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 22 сентября 2023 года.

«Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177″ Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 № 39″ (с изменениями)», — отметил регулятор.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 31 августа 2023 года.