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3 сентября 2023, 12:17 Читати українською

НБУ обнаружил нарушения у шестнадцати небанковских финучреждений

Национальный банк применил к шестнадцати небанковских финансовых учреждений меры воздействия посредством обязательства принять меры по устранению нарушения и его причин. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк применил к шестнадцати небанковских финансовых учреждений меры воздействия посредством обязательства принять меры по устранению нарушения и его причин.
Фото: bank.gov.ua

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Меры воздействия применяются к:

  • ПО «Дила Ломбард Диасамидзе Давид Шукриевич и Димова Лариса Николаевна» (ЕГРПОУ 30839335);
  • ПО «Ломбард „Капитал-Кредит“ Шевченко и Компания» (ЕГРПОУ 44044010);
  • ООО «Интеркеш Онлайн» (ЕГРПОУ 42554948);
  • ООО «Интеркеш Украина» (ЕГРПОУ 39000364);
  • ООО «Коленди Файненс» (ЕГРПОУ 44239239);
  • ООО «Ориенс Финанс» (ЕГРПОУ 40258636);
  • ООО «Сегура-Капитал» (ЕГРПОУ 41617928);
  • ООО «Финансовая Компания „Контракт Плюс“ (ЕГРПОУ 39465020);
  • ПО „Ломбард „Кит Груп Плюс“ ООО „Кит Груп“ и Компания“ (ЕГРПОУ 39074991);
  • ПО „Ломбард „Кредит Вип-Голд и Компания“ (ЕГРПОУ 36681064);
  • ПО „Ломбард Быстрая Ссуда“ ООО „Двор Финансов“ и Компания“ (ЕГРПОУ 37027033);
  • ПО „Ломбард ООО „Дарс-2003“ и Компания“ (ЕГРПОУ 23758490);
  • ПО „Ломбард“ ООО „Фоксер Продакшн“ и Компания» (ЕГРПОУ 43424624);
  • ООО «Финансовая Компания «Конгур» (ЕГРПОУ 41962174);
  • ООО «Финансовая Компания «Вариант-Финанс» (ЕГРПОУ 34820595);
  • ООО «Центр Эффективных Финансовых Решений» (ЕГРПОУ 40432606).

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 22 сентября 2023 года.

«Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177″ Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 № 39″ (с изменениями)», — отметил регулятор.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 31 августа 2023 года.

Источник: Минфин
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